Курс американского доллара в России упал ниже 55 рублей

На торгах Московской биржи во вторник 21 июня курс доллара США опустился ниже 55 рублей и достиг в моменте отметки 54 рубля 89 копеек.
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