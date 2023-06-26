Военное обозрение

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Власти США и Канады начинают расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

Власти США и Канады начинают расследование причин гибели подводного аппарата «Титан»

Пока робот прочесывает морское дно в поисках обломков от фатального взрыва подводного аппарата «Титан», власти США и Канады переключили свое внимание на расследование того, что привело к гибели батискафа и были ли нарушены какие-либо законы, сообщает CNN.

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