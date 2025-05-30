СМИ сообщили о планах США расширить торговые санкции в сторону Китая

Администрация США планирует расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая путем наложения лицензионных требований на сделки с дочерними компаниями, материнские компании которых уже находятся под санкциями.
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