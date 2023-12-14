Переговоры. Слив или Трибунал?

Natalija Osminina

Их уже быть не может. Они возникли тогда, когда Путин в попытке избежать большой войны, стремился оставить ЛДНР в поле влияния Украины. Стамбульские переговоры возникли тоже как попытка остановить большую войну, после того, как выяснилось, что План А - бескровного гос.переворота в Киеве, провалился. Сейчас все пути вернуться назад для России отрезаны- слишком много пролито крови с обеих сторон. Теперь только вперед!