Тема переговоров стала очень популярной и у нас, и на Западе. Но, как говорится, есть нюанс. Запад надеется с помощью переговоров заморозить конфликт, перегруппироваться, восстановить силы и затем вновь продолжить свой курс на подавление России.
Переговоры. Слив или Трибунал?
Комментарии
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лл
лина любимцева
А я чего угодно могу ожидать... И сильно опасаюсь новых бесхребетных и бесхвостых "минсков"...
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14 час.
Natalija Osminina
Их уже быть не может. Они возникли тогда, когда Путин в попытке избежать большой войны, стремился оставить ЛДНР в поле влияния Украины. Стамбульские переговоры возникли тоже как попытка остановить большую войну, после того, как выяснилось, что План А - бескровного гос.переворота в Киеве, провалился. Сейчас все пути вернуться назад для России отрезаны- слишком много пролито крови с обеих сторон. Теперь только вперед!
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9 час.
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