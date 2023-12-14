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Переговоры. Слив или Трибунал?

Переговоры. Слив или Трибунал?

Тема переговоров стала очень популярной и у нас, и на Западе. Но, как говорится, есть нюанс. Запад надеется с помощью переговоров заморозить конфликт, перегруппироваться, восстановить силы и затем вновь продолжить свой курс на подавление России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А я чего угодно могу ожидать... И сильно опасаюсь новых бесхребетных и бесхвостых &quot;минсков&quot;...
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14 час.
Natalija Osminina
Их уже быть не может. Они возникли тогда, когда Путин в попытке избежать большой войны, стремился оставить ЛДНР в поле влияния Украины. Стамбульские переговоры возникли тоже как попытка остановить большую войну, после того, как  выяснилось, что План А - бескровного гос.переворота в Киеве, провалился.  Сейчас  все пути вернуться назад  для России  отрезаны- слишком много пролито крови с обеих сторон. Теперь только вперед!
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9 час.

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