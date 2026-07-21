Гави получил 68,5 кг томатов в честь победы Испании на ЧМ, Руис – 84,5 кг. Это традиция в их родном городе

Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026 . Чемпионов мира встретили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который расположен неподалеку от Севильи и известен выращиванием томатов.