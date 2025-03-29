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Сакамото о поражении на чемпионате мира: «После стольких титулов подряд все вернулось к нулю. С моих плеч словно свалился груз»

Японская фигуристка завоевала серебро на чемпионате мира в Бостоне, победила американка Алиса Лью. «Меня сейчас переполняют эмоции.

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