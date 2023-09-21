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Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Симона не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.

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