В России решили запретить приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей

На российские пляжи запретят приводить животных, кроме собак-поводырей. Такую норму установили в проекте приказа МЧС России, документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.
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