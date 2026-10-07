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Царьград

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Рост безработицы в России связали с украинским конфликтом. Но причина в другом

Рост безработицы в России связали с украинским конфликтом. Но причина в другом

Вот уже несколько лет уровень безработицы в России один из самых низких среди развитых стран - чуть больше 2%.

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