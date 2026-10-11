Вашингтон заявляет о необходимости смены лидера Украины, или «Зеленский – go away!»

Главное в тезисах: Трамп требует смены власти в Киеве: президент США публично заявил о необходимости нового лидера Украины, а Илон Маск его поддержал, устав от требований Зеленского использовать Starlink для ударов по России.
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