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Мировое обозрение

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Вашингтон заявляет о необходимости смены лидера Украины, или «Зеленский – go away!»

Вашингтон заявляет о необходимости смены лидера Украины, или «Зеленский – go away!»

Главное в тезисах: Трамп требует смены власти в Киеве: президент США публично заявил о необходимости нового лидера Украины, а Илон Маск его поддержал, устав от требований Зеленского использовать Starlink для ударов по России.

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