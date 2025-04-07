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Царьград

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ВСУ потеряли техники НАТО на $2,7 млрд в боях за Курскую область

ВСУ потеряли техники НАТО на $2,7 млрд в боях за Курскую область

Источники говорят, что русские войска уничтожили порядка 1500 машин противника.В боях за Курскую область ВСУ потеряли 1,5 тыс.

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