Макаревич* снова готовится стать отцом, заявила Рынска

В семье Андрея Макаревича*, судя по всему, ожидается пополнение. О том, что любимая женщина знаменитости Эйнат Кляйн вновь находится в интересном положении, сообщила журналистка Божена Рынска после личной встречи с парой в Юрмале.
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