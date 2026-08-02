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Утро.ru

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Макаревич* снова готовится стать отцом, заявила Рынска

Макаревич* снова готовится стать отцом, заявила Рынска

В семье Андрея Макаревича*, судя по всему, ожидается пополнение. О том, что любимая женщина знаменитости Эйнат Кляйн вновь находится в интересном положении, сообщила журналистка Божена Рынска после личной встречи с парой в Юрмале.

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