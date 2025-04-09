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В российском регионе сообщили об отражении воздушной атаки

В российском регионе сообщили об отражении воздушной атаки

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

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