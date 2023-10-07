Миядзаки и Ко захватывают Америку: главные новости японской анимации за неделю

Спектакли по аниме становятся все ближе, не без помощи магического имени Хаяо Миядзаки, разумеется: американская дистрибуционная компания GKIDS объявила, что впервые в истории Северной Америки (sic!) театральную постановку «Унесенные призраками» смогут посмотреть пользователи стриминг-сервисов (24 октября) и коллекционеры Blu-ray-дисков (14 ноября).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии