Нашествие саранчи угрожает 21 региону России из-за аномальной погоды

Нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России из-за аномально теплой зимы. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, который был представлен на одном из последних совещаний в министерстве.
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