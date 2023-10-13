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Армия Израиля призвала мирных жителей Газы уходить на юг

Армия Израиля призвала мирных жителей Газы уходить на юг

Мирным жителям города Газа для безопасности нужно покинуть свои дома и перебраться на южные территории сектора, говорится в объявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном 13 октября в Telegram-канале.

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