21 сентября в 11:00 состоится любительский забег по пересечённой местности 🍁"Краски осени"🍁! Забег проводится на Березовской горе (в излюбленном горожанами месте в зимний период, катание на тюбинге).
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21 сентября в 11:00 состоится любительский забег по пересечённой местности 🍁"Краски осени"🍁! Забег проводится на Березовской горе (в излюбленном горожанами месте в зимний период, катание на тюбинге).