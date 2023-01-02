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35 очков и 8 подборов от Джа Морэнта помогли «Мемфису» выиграть у «Сакраменто»

35 очков и 8 подборов от Джа Морэнта помогли «Мемфису» выиграть у «Сакраменто»

Разыгрывающий Джа Морэнт помог «Мемфису» добиться победы над «Сакраменто» – 118:108. Морэнт набрал 35 очков (13 из 23 с игры), 8 подборов и 5 передач за 33 минуты.

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