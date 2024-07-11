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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Семак: «Зениту» нужен нападающий, который может бороться за мячи. Сергееву лучше играть вторым форвардом, замены Кассьерре по функционалу нет»

Сергей Семак: «Зениту» нужен нападающий, который может бороться за мячи. Сергееву лучше играть вторым форвардом, замены Кассьерре по функционалу нет»

– Нужен ли команде еще один нападающий? – У нас есть два нападающих. Они разные по своему функционалу.

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