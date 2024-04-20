Петербургские хирурги спасли жизнь пациентке с редкой формой аномалии мозга

Девушке сделали операцию, и она уже готовится к выписке Нейрохирурги Первой детской городской больницы спасли жизнь пациентке с редкой формой аномалии мозга, которая приводит к эпилепсии, сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.