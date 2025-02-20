Суд утвердил заочный приговор экс-депутату Госдумы Пономареву

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор экс-депутату Госдумы Илье Пономареву*, которого осудили на 10 лет колонии по делу об оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
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