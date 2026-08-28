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МОСИНФОРМ

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Собянин: Уникальные документы конца XVIII века найдены в усадьбе Останкино

Собянин: Уникальные документы конца XVIII века найдены в усадьбе Останкино

Во дворце-театре усадьбы Останкино, в интерьерах картинной галереи, нашли ценные рукописные документы, датированные 1793–1798 годами.

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