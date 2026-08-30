ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бехтерева раскрыла, что убивает мозг быстрее алкоголя: учёные скрывали 40 лет

Бехтерева раскрыла, что убивает мозг быстрее алкоголя: учёные скрывали 40 лет

3 часа ночи. Ленинград. Зима давила на город тяжёлым серым небом, улицы были пустыми, редкие фонари отражались в мокром асфальте, а в здании института экспериментальной медицины светилось только одно окно на четвёртом этаже, и этот свет не гас уже много часов подряд, потому что Наталья Петровна Бехтерева сидела перед экраном томографа и не могла отвести взгляд от снимка, который переворачивал всё, чему учили врачей десятилетиями.

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Надежда Яблокова

Отстаивая свои ограничения, ты лишаешь себя Всемогущества.
Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьёте цепи, сковывающие ваше тело.
В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство. И это мы управляем этой великой силой, и никто другой.
Ричард Бах.