Бехтерева раскрыла, что убивает мозг быстрее алкоголя: учёные скрывали 40 лет

3 часа ночи. Ленинград. Зима давила на город тяжёлым серым небом, улицы были пустыми, редкие фонари отражались в мокром асфальте, а в здании института экспериментальной медицины светилось только одно окно на четвёртом этаже, и этот свет не гас уже много часов подряд, потому что Наталья Петровна Бехтерева сидела перед экраном томографа и не могла отвести взгляд от снимка, который переворачивал всё, чему учили врачей десятилетиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «У меня океан вык...
- «У меня океан вык...
- АМ Мне 60 и я хочу м...
А почему эт так доло держали в секрете, м.б. было указание "сверху"?
Отстаивая свои ограничения, ты лишаешь себя Всемогущества.
Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьёте цепи, сковывающие ваше тело.
В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство. И это мы управляем этой великой силой, и никто другой.
Ричард Бах.