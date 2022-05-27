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"Безумный всплеск эндорфинов": 2 знака зодиака окажутся во власти обжигающей любви с 28 мая

"Безумный всплеск эндорфинов": 2 знака зодиака окажутся во власти обжигающей любви с 28 мая

Астрологи определили знаки зодиака, которые окажутся во власти обжигающих эмоций уже 28 мая. Безумный всплеск эндорфинов с головой накроет представителей именно этих двух созвездий, которые смогут построить новые счастливые романтические отношения.

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