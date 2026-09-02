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Царьград

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Грушко заявил, что НАТО ведут подготовку к войне с Россией

Грушко заявил, что НАТО ведут подготовку к войне с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума сделал жесткое заявление.

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