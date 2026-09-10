Великолепный век. Империя Кёсем / Muhtesem Yüzyil: Kösem турецкий сериал 2015

Название сериала: Великолепный век. Империя Кёсем Оригинальное название: Muhtesem Yüzyil: Kösem / Кёсем Султан Страна: Турция Жанр: драма;история;мелодрама Год: 2015 Всего серий: 60 Всего сезонов: 2 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: turok1990 Актеры: Берен Саат;Хюлья Авшар;Эркан Колчак Кёстендиль;Мете Хорозоглу;Аслыхан Гюрбюз;Анастасия Цилимпоу;Тюлин Озен;Экин Коч;Кадир Догулу;Мехмет Куртулуш Режисеры: Зейнеп Гюнай;Мерт Байкал;Ягыз Алп Акайдын;Дениз Колош;Дурул Тайлан;Чагатай Тосун Продюсеры: Тимур […] Сообщение Великолепный век.
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