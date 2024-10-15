Предоставление межбюджетных трансфертов из фонда ОМС продлят 2028 года

На 2027 год планируется продлить предоставление межбюджетных трансфертов из фонда ОМС. Об этом рассказал глава Фонда ОМС Илья Баланин на заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья 14 октября.
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