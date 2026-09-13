Страна и люди
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Страна и люди

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США пригрозили захватить иранскую нефть по венесуэльскому сценарию

США пригрозили захватить иранскую нефть по венесуэльскому сценарию

Соединенные Штаты Америки могут попытаться установить контроль над иранской нефтью по тому же сценарию, что в Венесуэле.

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Andrey B-V

После таких бодрых заявлений америкосов, относительно иранской нефти и Ирана в целом, вспоминается старый советский анекдот: Товарищ Сталин разговаривает с писателем Максимом Горьким. Сталин говорит Горькому -"Алексей Максимович, вы написали замечательное и поучительное произведение "Мать", почему бы Вам не написать еще более замечательное произведение "Отец"?", ему Горький отвечает - "Я попытаюсь, товарищ Сталин!", на что ему Сталин говорит - "Попытайтесь, попытайтесь Алексей Максимович! Попытка не пытка, правильно, Лаврентий Павлович?" Вот и америкосы пускай еще раз попытаются нагнуть персов, а то как то у них все больше индейская национальная изба - ФИГ ВАМ получается. Попытка ведь не пытка!