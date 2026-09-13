США пригрозили захватить иранскую нефть по венесуэльскому сценарию

Соединенные Штаты Америки могут попытаться установить контроль над иранской нефтью по тому же сценарию, что в Венесуэле.
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После таких бодрых заявлений америкосов, относительно иранской нефти и Ирана в целом, вспоминается старый советский анекдот: Товарищ Сталин разговаривает с писателем Максимом Горьким. Сталин говорит Горькому -"Алексей Максимович, вы написали замечательное и поучительное произведение "Мать", почему бы Вам не написать еще более замечательное произведение "Отец"?", ему Горький отвечает - "Я попытаюсь, товарищ Сталин!", на что ему Сталин говорит - "Попытайтесь, попытайтесь Алексей Максимович! Попытка не пытка, правильно, Лаврентий Павлович?" Вот и америкосы пускай еще раз попытаются нагнуть персов, а то как то у них все больше индейская национальная изба - ФИГ ВАМ получается. Попытка ведь не пытка!