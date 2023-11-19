Порнозвезда мечтает стать президентом Украины

Украинская ртомработница порнозвезда Майя Коноваленко aka Nancy A влетела в пятницу с громким заявлением: Все украинские мужчины должны идти на войну и кто прячется от призыва — слизняки, а украинские порномодели, которых полно по миру, должны помогать ВСУ, чем могут.