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Апелляция подтвердила пожизненные приговоры осужденным за теракт на Крымском мосту

Апелляция подтвердила пожизненные приговоры осужденным за теракт на Крымском мосту

Апелляционная инстанция военного суда не нашла оснований для пересмотра приговоров, вынесенных восьмерым участникам организованной преступной группы, причастной к подрыву Керченского моста.

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