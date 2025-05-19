Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки личного состава задействуют женщин, заявил военнослужащий батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик», 19 мая сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии