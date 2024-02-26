Visa и фонд GSMA объявили о запуске инициативы "Цифровые финансы для всех"

Сегодня МПС Visa (США) и фонд GSMA Mobile for Development (GSMA Foundation) объявили о запуске инициативы "Цифровые финансы для всех / DFA" и эта инициатива будет продолжать многолетние усилия компании Visa по расширению доступа в глобальную экономику для всех и везде.