Visa и фонд GSMA объявили о запуске инициативы "Цифровые финансы для всех"

Сегодня МПС Visa (США) и фонд GSMA Mobile for Development (GSMA Foundation) объявили о запуске инициативы "Цифровые финансы для всех / DFA" и эта инициатива будет продолжать многолетние усилия компании Visa по расширению доступа в глобальную экономику для всех и везде.
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