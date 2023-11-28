В Челябинске выключат светофоры на двух перекрестках

В Челябинске 29 ноября отключат светофоры на двух перекрестках — на пересечении улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова, а также на Троицком тракте в районе остановки «поселок Смолино», сообщается на сайте мэрии.
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