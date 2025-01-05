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Найз с 3+2, О’Райлли с хет-триком и Марнер с 1+4 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного дня.  Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 5 (1+4) очками в матче с «Бостоном» (6:4).

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