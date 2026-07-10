«Ъ»: Осевших в РФ соратников Асада подозревают в причастности к терактам в Сирии

Политика как она есть

К взрывам в Дамаске, произошедшим 7 июля во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, могут быть причастны представители окружения бывшего сирийского лидера Башара Асада, покинувшие страну после смены власти и нашедшие убежище в России.