«Ъ»: Осевших в РФ соратников Асада подозревают в причастности к терактам в Сирии

К взрывам в Дамаске, произошедшим 7 июля во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, могут быть причастны представители окружения бывшего сирийского лидера Башара Асада, покинувшие страну после смены власти и нашедшие убежище в России.
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