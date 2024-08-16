Представлен Lincoln Navigator 2025. Он создан для конкуренции с новым Cadillac Escalade

Представлен Lincoln Navigator 2025 года, который будет тягаться с обновленным Cadillac Escalade. Автомобиль получил 440-сильный 3,5-литровый Ecoboost V6, при этом модель заметно обновилась внутри и снаружи.
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