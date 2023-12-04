На Сахалине хирурги прооперировали двух пациентов с тяжелыми патологиями мозга

Сахалинские хирурги провели две успешные операции пациентам с тяжелыми патологиями сосудов мозга. Пациенты друг за другом поступили в областную клиническую больницу с геморрагическим инсультом, сообщило министерство здравоохранения Сахалинской области в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии