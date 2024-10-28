Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании

Американский солдат Гордон Блэк, которого в июне приговорили к тюремному заключению по делу о краже и угрозах убийством, 27 октября заявил, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил закон Российской Федерации.
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