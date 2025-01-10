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Петербургский дневник

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«Перезвонить и предупредить»: депутат Марина Шишкина рассказала о способах борьбе с телефонными мошенниками

«Перезвонить и предупредить»: депутат Марина Шишкина рассказала о способах борьбе с телефонными мошенниками

В Петербурге развернулась информационная кампания по борьбе с телефонным мошенничеством Быстрое развитие технологий сопровождается столь же стремительным развитием методов кибермошенничества, профилактика которого пока сильно отстает и по скорости, и по креативу.

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