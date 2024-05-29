Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Манюня: Приключения в Москве» 6+ Фото: НМГ Кинопрокат Режиссер — Денис Гуляр. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев.
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