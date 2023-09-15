«Был Кудеяр-атаман»

В настоящее время о Кудеяре многие знают лишь благодаря Н. А. Некрасову, который включил рассказ об этом разбойнике в хрестоматийную поэму «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир»).
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