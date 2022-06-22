Военное обозрение

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Американское издание предложило план «мирного урегулирования» на Украине

Американское издание предложило план «мирного урегулирования» на Украине

Несмотря на победные заявления западных политиков, Украина на самом деле проигрывает, Россия уже контролирует 20% территории страны и останавливаться на этом не собирается.

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