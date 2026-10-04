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Пекин (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет с Джоковичем, Де Минаур – с Хуркачем

Даниил Медведев встретится с Новаком Джоковичем в полуфинале в Пекине. Сетка здесь . China Open Пекин, Китай 30 сентября – 6 октября 2026 ATP 500 Призовой фонд – 4 089 385 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.

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