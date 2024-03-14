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Традиции и приметы 5-го дня Масленицы: кто у кого гостит, праздничный стол

Традиции и приметы 5-го дня Масленицы: кто у кого гостит, праздничный стол

Традиции и приметы 5-го дня Масленицы: кто у кого гостит, праздничный стол Марина ОнегинаВ пятницу, на пятый день Масленицы, который также известен как Тещины вечерки, продолжаются веселые гуляния и посещение гостей.

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