Традиции и приметы 5-го дня Масленицы: кто у кого гостит, праздничный стол Марина ОнегинаВ пятницу, на пятый день Масленицы, который также известен как Тещины вечерки, продолжаются веселые гуляния и посещение гостей.
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