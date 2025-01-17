Политика как он...
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Политика как она есть

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В ВСУ заявили о необходимости срочно закончить конфликт

В ВСУ заявили о необходимости срочно закончить конфликт

Военные ВСУ на закрытой встрече с председателем парламента Русланом Стефанчуком намекнули, что конфликт необходимо завершить в первой половине 2025 года.

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Комментарии
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Татьяна Рогозинская
Опять хотят обмануть и силы поднакопить. Это мы уже проходили.
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22 час.
BV
Boris Voronin
ПОЛНАЯ и безоговорочная капитуляция Киевского режима и, как минимум размещение военных баз НАТО в границах до 90-го года!!! Наилучший вариант, это полная ликвидация блока НАТО - вот о чём нужно договориться с Трампом!!!
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21 час.
Виктор Луговой
Что-то такое видится, что наше движение именно продолжится. Оснований довольно: на той стороне нету договороспособных, плюс даже квадратный километр так называемой У есть потенциальная точка запуска всякой беспилотной хрени по нам, плюс это всё исторически наши территории, с коих надобно выдавить потенциальных штурмовальщиков Шереметьева, плюс необходимость наличия контролируемой нами санитарной зоны, плюс мало ли ещё что... Ащм, - столько лет хiхлы страгивали с места наш паровой каток, и в кои-то веки он таки поехал, но уж теперь хрен остановится.
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21 час.

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