В ВСУ заявили о необходимости срочно закончить конфликт

ПОЛНАЯ и безоговорочная капитуляция Киевского режима и, как минимум размещение военных баз НАТО в границах до 90-го года!!! Наилучший вариант, это полная ликвидация блока НАТО - вот о чём нужно договориться с Трампом!!!

Виктор Луговой

Что-то такое видится, что наше движение именно продолжится. Оснований довольно: на той стороне нету договороспособных, плюс даже квадратный километр так называемой У есть потенциальная точка запуска всякой беспилотной хрени по нам, плюс это всё исторически наши территории, с коих надобно выдавить потенциальных штурмовальщиков Шереметьева, плюс необходимость наличия контролируемой нами санитарной зоны, плюс мало ли ещё что... Ащм, - столько лет хiхлы страгивали с места наш паровой каток, и в кои-то веки он таки поехал, но уж теперь хрен остановится.