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Аргументы недели

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«Музыка врага» под запретом: Украина вводит штрафы до 300 тысяч рублей за русские песни в кафе и магазинах

«Музыка врага» под запретом: Украина вводит штрафы до 300 тысяч рублей за русские песни в кафе и магазинах

Киевский режим продолжает методичную политику культурной чистки, переводя её из плоскости идеологических заявлений в жёсткие финансовые санкции.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Трусы!  Я вот не боюсь вражеской культуры, потому как понимаю что в ней что...
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