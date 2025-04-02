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Потусторонние кадры

Потусторонние кадры

Фотограф — это человек, который будет следить за вами из-за своего объектива и пытаться поймать тот самый подходящий момент, когда звезды сойдутся так, что ваша поза, одежда и выражение лица станут идеальными.

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