НовГУ: носители русского языка оказались эмоциональнее носителей английского

Ученые НовГУ, проанализировав фразеологизмы русского и английского языков, пришли к выводу, что носители русского "выплескивают" эмоции, не знают меры в радости и безутешны в горе, а английского сдержанны и невозмутимы, предпочитая скрывать кипящие в душе страсти, сообщили "Газете.