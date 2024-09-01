В МИД назвали провокацией увеличение военных потенциалов НАТО у границ РФ

Наращивание странами-членами Североатлантического альянса своих потенциалов вблизи российских границ носит провокационный характер, заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя строительство Германией военной базы в Литве.
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