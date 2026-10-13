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Дипломат Фриман спрогнозировал разделение Украины

Дипломат Фриман спрогнозировал разделение Украины

Украинское государство рискует не только остаться далеко за пределами Евросоюза, но и вовсе потерять свою территориальную целостность.

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